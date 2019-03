Secondo il ministro dell'Interno sarebbero stati gli stessi naufraghi a dirottare l'imbarcazione. "Non siamo più ai soccorsi, sarebbe il primo atto di pirateria in alto mare, con migranti che hanno dirottato il mercantile che era arrivato a 6 miglia dalla costa libica. Sappiano che l’Italia la vedranno col cannocchiale"

Un mercantile dirottato mentre stava riportando in Libia alcuni migranti appena soccorsi. È quello che sta succedendo nel Mar Mediterraneo, secondo Matteo Salvini. “C’è in corso un’ipotesi di dirottamento di un mercantile che stava arrivando in Libia dopo aver soccorso migranti e che invece ora sta dirigendosi a nord, verso Malta o Lampedusa”, dice il ministro dell’Interno. Secondo il leader della Lega sarebbero stati gli stessi naufraghi a dirottare l’imbarcazione. “Non siamo più ai soccorsi, sarebbe il primo atto di pirateria in alto mare, con migranti che hanno dirottato il mercantile che era arrivato a 6 miglia dalla costa libica. Sappiano che l’Italia la vedranno col cannocchiale”, aggiunge Salvini.

Fonti del Viminale fanno sapere che il mercantile si chiama Elhiblu I e sta facendo rotta verso Nord. L’imbarcazione ha cambiato rotta in modo repentino, dopo che la motonave era arrivata fino a 6 miglia dall’ingresso del porto di Tripoli. “Non sono naufraghi ma pirati”, dice Salvini. Sempre in mattinata una motovedetta libica aveva intercettato e salvato 120 migranti naufragati in acque Sar libiche e sta rientrando a Tripoli.

La situazione è monitorata dalla Guardia Costiera, visto che dalla rotta dell’imbarcazione il mercatile potrebbe giungere anche nelle acque terrotoriali italiane. Più o meno come successo di recente con la nave Mare Jonio della ong Mediterranea che ha attraccato sull’isola di Lampedusa. La notizia del dirottamento è stata data da Salvini proprio nelle stesse ore in cui la procura di Roma ha inviato a Siracusa gli atti sulla Sea Watch. Nel gennaio scorso l’imbarcazione della ong tedesca era stata costretta a rimanere nel porto siciliano per alcuni giorni con 47 migranti (di cui 15 minori) a bordo prima di poter attraccare nel porto di Catania. Sarà ora la procura di Siracusa a decidere se iscrivere qualcuno nel registro degli indagati per sequestro di persona. Se dovesse trattarsi dello stesso Salvini, la vicenda sarebbe poi di competenza del tribunale dei ministri di Catania. In pratica sarebbe un nuovo caso Diciotti: vicenda per la quale il Senato ha già negato l’autorizzazione a procedere per il ministro dell’Interno.