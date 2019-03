“L’autobus dirottato a San Donato Milanese? Toglierei la cittadinanza all’attentatore Ousseynou Sy e la darei ai due ragazzini che hanno salvato i compagni. Ciò non ha niente a che fare con lo Ius Soli. Anzi, è il contrario, perché in questo caso viene solo premiato il merito“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di 24 Mattino, su Radio24, dal sottosegretario agli Affari Esteri, Manlio Di Stefano, che aggiunge: “E’ normale che siano molto esposti mediaticamente, è normale a quell’età voler stare al centro dell’attenzione, lo capisco e credo sia importante dare degli esempi positivi come questo, è chiaro che prima tornano alla loro vita normale meglio è per loro a questa età”.

Il politico del M5s si sofferma sullo Ius Soli: “Il tema non c’è, perché non è nel contratto di governo e soprattutto perché, parlando in modo molto chiaro, non ci sarebbero i numeri in Parlamento per portarlo avanti. Basta pensare che il Pd non volle portare lo Ius Soli da solo, quando era al governo, perché non aveva i numeri col centrodestra. Sarebbe quasi un argomento da circo e irrealistico. Di conseguenza, sarebbe poco serio e poco rispettoso promettere a queste persone cose che non si possono fare, numeri alla mano”.

Di Stefano, infine, si esprime sull’annuncio della premier romena Viorica Dancila di voler trasferire l’ambasciata della Romania da Tel Aviv a Gerusalemme: “E’ un errore gravissimo. La Romania è presidente di turno della Ue agire in modo totalmente unilaterale è un messaggio negativo per il ruolo che sta svolgendo. L’Ue ha sempre avuto una posizione dialogante e moderata nella questione israelo-palestinese. Riconoscere Gerusalemme, come hanno fatto anche gli Stati Uniti, capitale di Israele significa mandare in fumo 70 anni di lavoro delle Nazioni Unite e della Ue stessa dove abbiamo sempre avuto posizioni comuni. E poi – chiosa – la Romania fa parte delle Nazioni Unite, dove la posizione è stata sempre molto chiara. Quindi, la Romania sta smentendo una sua posizione consolidata”.