La Romania trasferirà la propria ambasciata in Israele da Tel Aviv a Gerusalemme. L’annuncio è arrivato dalla premier Viorica Dancila che, intervenendo a Washington all’American Israel Public Affairs Committee, l’organizzazione Usa per il miglioramento delle relazioni con Israele. Si tratta del primo Paese dell’Unione Europea a prendere questa decisione che va nel solco di quanto fatto già dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. “In qualità di premier della Romania, e a nome del governo che guido, trasferirò la nostra ambasciata a Gerusalemme, capitale dello stato di Israele”, ha dichiarato Dancila. “Posso promettervi questo: la Romania rimarrà lo stesso amico leale e la voce che in Europa si leverà più forte a sostegno del popolo ebraico e dello stato di Israele”.