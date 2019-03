“Nel “contratto di Governo” si legge testualmente che sul Tav Torino-Lione, ci impegniamo a ridiscuterne integralmente il progetto nell’applicazione dell’accordo tra Italia e Francia. Questo impegno è stato la stella polare della mia azione sul dossier in questi mesi”. Così il ministro Danilo Toninelli, nel giorno della discussione sulle mozioni di sfiducia delle opposizioni in Senato, bollando l’impegno finanziario tra l’Italia e la Francia “che è stato assunto dai Governi precedenti contro l’interesse nazionale”. Toninelli si è poi difeso: “Contro di me attacchi tutti di natura personale, casualmente partiti quando abbiamo messo in discussione il sistema delle concessioni autostradali, rappresentano la miglior prova dell’inconsistenza degli argomenti usati contro il mio operato”. E ancora: Sono orgoglioso di quello ho realizzato come ministro e che abbiamo portato avanti come governo. E rifarei tutto senza esitazioni”. Parole che hanno scatenato le proteste e le reazioni ironiche dai banchi Pd, con la senatrice dem Malpezzi richiamata dalla presidente Casellati.