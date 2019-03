“Quello che posso dire come ministro è che la Libia aveva preso il coordinamento e questa Ong ha deciso di non rispettare la legge internazionale del mare quindi questa sarà una valutazione che anche la magistratura dovrà fare”. Il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, commenta così la vicenda Mare Ionio lasciando il Senato. “Non mi chieda se li faremo scendere, mi chieda piuttosto come stanno i migranti; stanno tutti bene e stiamo rispettando tutti i diritti umani e la salute a bordo. Chi ha fatto questa operazione deve però rispettare la legge. Mi sembra esagerato rendere casi nazionali operazioni che sono identiche negli ultimi nove mesi di governo”, ha aggiunto.