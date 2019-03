L'imbarcazione Mediterranea è intervenuta lunedì per salvare un gommone in avaria in acque libiche. Tensione in mattinata tra il capo missione Casarini e la Guardia di Finanza che è poi salita a bordo per un'ispezione. Il premier Conte ha replicato alla Camera alle critiche dai banchi della sinistra. Di Maio: "Non sarà un caso Diciotti, ma violate le regole". Salvini: "Qui non metteranno piede. E' favoreggiamento dell'immigrazione"

La nave italiana Mare Ionio è ferma a un miglio e mezzo da Lampedusa senza la possibilità di far sbarcare i 49 migranti salvati nelle scorse ore in acque libiche. La Guardia costiera in mattinata ha concesso alla ong Mediterranea Saving Humans di avvicinarsi all’isola a causa del maltempo. Lo scontro via radio è stato con la Guardia di finanza che, dando seguito alla direttiva emanata dal ministro dell’Interno Matteo Salvini ieri sera, ha negato l’autorizzazione a farli scendere. Una volta che la nave è arrivata a Lampedusa, le Fiamme Gialle sono salite a bordo per un’ispezione. “Ci hanno fatto un verbale con scritto che è tutto in regola a parte il fatto che le persone sono provate”, ha detto la portavoce della ong Alessandra Sciurba. “Per noi la direttiva non ha molto valore. Per noi esistono i diritti delle persone, il Diritto internazionale, i diritti umani, le convenzioni internazionali. Abbiamo chiesto un porto sicuro. Siamo italiani su una nave italiana che ha salvato delle persone che erano in pericolo di vita in mare. Attendiamo con fiducia di poter entrare in porto”. Il gruppo è composto da 37 adulti e 12 minori: intorno alle 13, un uomo è stato fatto scendere e accompagnato in ospedale perché ha i sintomi della polmonite.

Il salvataggio ha riaperto lo scontro politico. Il dibattito si è aperto anche in Parlamento e il premier Giuseppe Conte, presente a Montecitorio per parlare del memorandum sulla Via della Seta, ha replicato agli attacchi dai banchi della sinistra dicendo: “Di fronte alla singola emergenza siamo tutti in difficoltà: dobbiamo tutti impegnarci a non strumentalizzare il singolo caso perché di fronte all’emergenza siamo tutti coinvolti”. Il vicepremier Luigi Di Maio ha specificato che “non sarà un altro caso Diciotti”, ma ha anche aggiunto che “sono state violate le regole”. Mentre il leader del Carroccio Salvini ha ribadito non solo che “i porti restano chiusi”, ma che i migranti “non metteranno piede in Italia”. L’accusa del Viminale è chiara: “Questa non è stata un’operazione di salvataggio. Questo è favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. O c’è l’autorità giudiziaria, che prescinde da me, che riterrà che questo non sia stato un soccorso, perché mi sembra evidente in base agli elementi certi e ad altri che sono oggetto di approfondimento” e indicano che “c’è un’organizzazione che gestisce, aiuta e supporta il traffico di esseri umani“, “oppure il ministero dell’Interno non indica nessun porto”.

Una posizione esplicitata dal ministro: “Nessun pericolo di affondamento, né rischio di vita per le persone a bordo (come documentato da foto), nessun mare in tempesta”, ha commentato Salvini. Che ha proseguito: “Ignorate le indicazioni della Guardia costiera libica che stava per intervenire, scelta di navigare verso l’Italia e non Libia o Tunisia, mettendo a rischio la vita di chi c’è a bordo, ma soprattutto disobbedienza (per ben due volte) alla richiesta di non entrare nelle acque italiane della Guardia di Finanza. Se un cittadino forza un posto di blocco stradale di Polizia o Carabinieri, viene arrestato. Conto che questo accada“, ha concluso.

Il ministro dell’Interno intanto ha annunciato la convocazione di un tavolo permanente sull’immigrazione con esperti e forze di polizia per valutare la situazione. E proprio Salvini ha attaccato direttamente il capo missione della Mediterranea Luca Casarini, segretario regionale di Sinistra italiana in Sicilia e già leader delle tute bianche durante il G8 di Genova del 2001. “Ecco Luca Casarini”, ha scritto il leader del Carroccio su Twitter postando una sua foto, “noto tra l’altro per aver aperto l’osteria ‘Allo sbirro morto’, pluripregiudicato, coccolato da Pd e sinistra, oggi alla guida del centro sociale galleggiante arrivato davanti a Lampedusa. E noi dovremmo cedere a questi personaggi? #portichiusi”. E, poco dopo a SkyTg24, ha detto: “Questa è la nave dei centri sociali”.

Intanto la situazione della nave Jonio è al vaglio della Procura di Agrigento che sta valutando se aprire un fascicolo sulle comunicazioni via radio tra la Guardia di Finanza, che all’alba aveva intimato l’alt alla nave di Mediterranea, e il capo missione Casarini. Al momento, come apprende l’Adnkronos, non è stato aperto alcun fascicolo dal Procuratore Luigi Patronaggio, lo stesso che nell’agosto del 2018 ha iscritto nel registro degli indagati il ministro Matteo Salvini per sequestro di persona. La situazione è in “continua evoluzione”, come si apprende. Secondo le prime ricostruzioni, i migranti salvati si trovavano a bordo di un gommone in avaria in acque libiche che imbarcava acqua ed erano in pericolo in vita. Si trovavano in mare da quasi due giorni e quando una motovedetta libica è arrivata sul posto, la ong ha comunicato che le operazioni di salvataggio erano già terminate. I migranti, nonostante le condizioni di salute risultino abbastanza stabili, sono tutte molto provate con problemi di disidratazione. “Ci stiamo dirigendo verso nord, verso il nostro Paese, perché noi battiamo bandiera italiana – aveva detto Casarini perché stavolta la nave soccorritrice non ha il vessillo di un altro Paese -. Andiamo verso Nord per dare un porto sicuro a questi naufraghi, come dice la nostra legge, e come dice anche l’umanità“.

Tensioni tra ong e Guardia di finanza, la portavoce di Mediterranea: “Attendiamo assegnazione di un porto”

Intorno alle 7.30 di questa mattina, la nave dell’organizzazione non governativa Mediterranea Saving Humans, si è posizionata a sud dell’isola di Lampedusa per mettersi a riparo dal maltempo. Una manovra che ha provocato momenti di tensione via radio tra il comandante e la Guardia di Finanza che ha vietato lo sbarco. La barca è stata poi circondata da tre motovedette ed è iniziata una ispezione delle Fiamme Gialle. Ieri sera l’ong aveva chiesto alle autorità italiane un “porto sicuro”, prima di fare rotta verso Lampedusa. La Finanza aveva vietato alla nave l’ingresso in acque territoriali intimando, via radio, di spegnere i motori. Ma la nave ha proseguito fino ad arrivare in Italia.

Dalla nave è arrivata la richiesta di far scendere i 49 migranti: “Siamo attrezzati ancora per potere sfamare per qualche tempo le persone a bordo”, ha detto all’agenzia Adnkronos la portavoce di Mediterranea Alessandra Sciurba, “ma non è normale che una nave che ha compiuto il suo dovere non venga fatta attraccare in un porto sicuro. E’ chiaro che in queste situazioni non c’è garanzia sulla sicurezza a bordo. Sono situazioni che restano fuori dal diritto, siamo in fiduciosa attesa di un’assegnazione di un porto”. Per lo sbarco si è schierato anche il primo cittadino di Lampedusa Martello: “Sono i benvenuti, i porti non sono chiusi. Riesco a vedere la nave Ionio da qui, sono alla fonda a poco più di un miglio dalla costa. Noi siamo qui che li aspettiamo. Se arrivano sono i benvenuti. Se c’è bisogno del nostro intervento noi interveniamo”. E ha ricordato che “non c’è un’ordinanza di chiusura dei porti, che mi risulti”.

Dati Viminale: “A Lampedusa sono sbarcati in 162 nel 2019”

Sono 162 i migranti sbarcati a Lampedusa dall’inizio dell’anno ad oggi, mentre nel 2018 le persone arrivate sull’isola sono state complessivamente 3.468. Lo affermano fonti del Viminale replicando al sindaco Totò Martello e sottolineando che si tratta di “numeri che sono compresi nella statistica quotidianamente pubblicata sul sito del ministero dell’Interno e comprendono tutti gli arrivi, anche con imbarcazioni di fortuna, i cosiddetti ‘microsbarchi'”. Si tratta, aggiunge il Viminale, di “numeri ufficiali, verificati e che si basano sull’attività svolta quotidianamente dalla polizia”. Dunque “è peraltro singolare immaginare che su un’isola si possano verificare arrivi senza che gli stessi vengano verificati e subito contabilizzati”. Nel dettaglio, sono stati 8 gli sbarchi: 5 a gennaio, uno a febbraio e 2 a marzo. In tre casi i gommoni erano partiti dalla Libia, negli altri dalla Tunisia. In quattro degli 8 casi – per un totale di 43 persone – i migranti sono arrivati direttamente sull’isola senza essere intercettati.

La tensione politica, Di Maio: “Non sarà un altro caso Diciotti”. Salvini: “Non metteranno piede in Italia”

I vicepremier Di Maio e Salvini hanno ribadito le posizioni tenute in questi mesi e quindi si sono schierati contro l’intervento di Mediterranea. “Le vite umane sono la nostra priorità, ma questa ong da quel che sembra non ha rispettato le regole”, ha dichiarato Di Maio a Rai Radio 1. “La novità è che batte bandiera italiana. In queste ore sono in contatto coi ministri i ministri della Difesa e dell’Interno e il presidente del Consiglio. “per capire come fare rispettare le regole a questa ong. Non sarà un nuovo caso Diciotti, perché abbiamo il potere come Stato italiano di agire su questa nave battente bandiera italiana. Ma bisogna far rispettare le regole, una ong italiana non deve permettersi di disobbedire alla guardia costiera libica. Rispetto delle regole, salvataggio delle vite umane, e che non sia un nuovo caso Diciotti”. Stessa linea anche per Salvini: “Possono essere curati, vestiti, nutriti. Gli possiamo dare ogni genere di conforto ma in Italia con il mio permesso non mettono piede”, ha detto il ministro dell’Interno a SkyTg24. “Questa è la nave dei centri sociali, perché a nome della nave sta parlando Luca Casarini: vedete i precedenti penali del signore che era noto per essere leader dei centri sociali del nord est, con precedenti penali vari”. A bordo, ha aggiunto, “ci sono altri esponenti di sinistra e ultrasinistra, che stanno a mio parere commettendo un reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina perché hanno raccolto questi migranti in acque libiche” mentre “stava intervento una motovedetta libica, non hanno obbedito a nessuna indicazione, hanno autonomamente deciso di dirigere verso l’Italia per motivi evidentemente ed esclusivamente politici, non hanno osservato le indicazioni delle autorità, se ne sono fregati dell’alt della Guardia di finanza”. Ieri in un tweet aveva ribadito: “I porti erano e rimangono chiusi”. Nella direttiva il Viminale ha specificato che chi soccorre “migranti irregolari” in acque non di responsabilità italiana, senza che Roma abbia coordinato l’intervento ed entra poi in acque territoriali italiane lede il “buon ordine e la sicurezza dello Stato italiano“. L’ordine è quello di attenersi “scrupolosamente” al provvedimento per prevenire “anche a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica dello Stato italiani, l’ingresso illegale di immigrati sul territorio nazionale “.

Zingaretti: “Ennesima tragica sceneggiata”. Fratoianni: “Aprite i porti, fateli sbarcare”

Attacchi al governo da sinistra. Per il segretario Pd Nicola Zingaretti, siamo di fronte “all’ennesima sceneggiata”: “In totale assenza di politica estera e sull’immigrazione, stiamo assistendo all’ennesimo tragica sceneggiata contro gli esseri umani da parte di chi si sente forte contro i deboli e non fa assolutamente nulla per gestire e governare #MareJonio”, ha scritto su Twitter. Mentre in Aula alla Camera, rivolgendosi al premier Conte, è intervenuto anche il segretario nazionale di Sinistra italiana-Leu Nicola Fratoianni: “Quei migranti sono stati salvati da chi oggi compie il suo dovere cercando di restituire onore e dignità a un Paese che la sta perdendo ogni giorno grazie alla protervia, all’arroganza e alla violenza del ministro dell’Interno e all’ignavia di un governo che nel suo complesso non è in grado di assumersi le sue responsabilità. Nella giornata di ieri quando sono stato informato del salvataggio in corso ho cercato innanzitutto il ministro competente, il ministro Toninelli. Mi ha risposto la sua segreteria dicendomi che si trovava in volo e che mi avrebbe richiamato. Ad oggi non ho ricevuto nessuna chiamata da Toninelli”.