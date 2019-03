Un Boeing 737 della Ethiopian Airlines è precipitato domenica mattina tra Addis Abeba e la capitale del Kenya, Nairobi. In tarda mattinata la compagnia ha confermato che le 157 persone a bordo – 149 passeggeri e 8 membri dell’equipaggio – sono morte. In lista tra i passeggeri di 35 nazionalità diverse, c’erano anche 8 italiani. E il governo del Kenya ha a sua volta confermato la presenza di 8 italiani tra le vittime. Secondo Bergamonews si tratterebbe di un gruppo di bergamaschi legati a una onlus.

La Ethiopian ha diffuso una nota via Facebook, in cui si dice “rammaricata nel confermare che il suo volo ET 302 del 10 marzo in partenza da Addis Abeba a Nairobi è stato coinvolto oggi in un incidente nei pressi di Bishoftu (Debre Zeit). L’aereo B-737-800MAX con numero di registrazione ET- AVJ è decollato alle 08:38 ora locale dall’Aeroporto Internazionale di Addis Abeba-Bole e sono stati persi i contatti alle 08:44. In questo momento sono in corso le operazioni di ricerca e soccorso e non abbiamo informazioni confermate sui sopravvissuti o eventuali cause. Lo staff di Ethiopian Airlines verrà inviato sulla scena dell’incidente e farà tutto il possibile per assistere i servizi di emergenza”.

Inoltre, la compagnia precisa che a bordo “si ritiene che ci fossero 149 passeggeri e otto membri dell’equipaggio a bordo del volo, ma attualmente stiamo confermando i dettagli della lista passeggeri del volo. Ethiopian Airlines sta istituendo un centro informazioni per i passeggeri e il numero di telefono sarà disponibile a breve per familiari o amici di coloro che potrebbero essere presenti sul volo ET 302 del 10 marzo”. Il vettore sottolinea che aggiornerà man mano con le novità.

The Office of the PM, on behalf of the Government and people of Ethiopia, would like to express it’s deepest condolences to the families of those that have lost their loved ones on Ethiopian Airlines Boeing 737 on regular scheduled flight to Nairobi, Kenya this morning. — Office of the Prime Minister – Ethiopia (@PMEthiopia) 10 marzo 2019

La compagnia di Stato etiope ha una buona reputazione per gli standard di sicurezza, sottolinea ancora la Bbc, anche se un altro suo aereo nel 2010 precipitò nel Mediterraneo subito dopo essere partito da Beirut. L’ufficio del primo ministro etiope Abiy Ahmed ha espresso “a nome del governo e del popolo etiope”, le “più sentite condoglianze alle famiglie di coloro che hanno perso i loro cari”. Ancora da chiarire le cause dell’incidente.