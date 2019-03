In attesa del corteo di sabato 2 marzo “People – prima le persone“, i rappresentanti dell’ong Mediterranea e Sea Watch hanno partecipato a un convegno sulle migrazioni organizzato a Milano da Sinistra Italiana. Un’occasione per fare il punto sulla loro attività nel Mediterraneo.”Il mare è svuotato di navi per impedimenti amministrativi che sono basati sul niente di fatto – ha detto Alessandra Sciurba di Mediterranea – E quindi anche adesso che stiamo parlando ci sono persone che stanno morendo in mezzo a un mare che non solo è cimitero, ma è anche deserto. E ci sono persone che stanno sicuramente morendo in Libia”. Le ong hanno dato la loro adesione alla manifestazione del pomeriggio e sfileranno insieme ad altre centinaia di persone e rappresentanti della società civile: “Non sono in gioco i diritti degli altri, ma i nostri diritti. Governo calpesta stato di diritto e libertà civili”