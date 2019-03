Sono affidate ai droni le speranze di ritrovare sul Nanga Parbat gli scalatori Daniele Nardi e Tom Ballard, dispersi a oltre 6mila metri di altitudine da domenica scorsa. La spedizione russa che dal campo base del K2 si era detta disponibile a mettersi sulle tracce dei due alpinisti ha rinunciato a causa del forte rischio valanghe. Sarà l’alpinista basco Alex Txikon, che ha messo a disposizione i suoi tre super droni, dotati di una particolare potenza per il volo in quota, a tentare di sorvolare la zona dello Sperone Mummery, dove si presume possano trovarsi l’italiano e l’inglese. Il Nanga Parbat, nona montagna più alta del pianeta, con 8.125 metri, è conosciuta come la “montagna assassina”.

Come spiega la stessa pagina Facebook di Nardi, gestita dal suo staff, il piano concertato “prevede di prelevare l’alpinista basco Alex Txikon con tre suoi collaboratori, tra cui un medico, dal campo base del K2 per trasportarli al campo base del Nanga e poi in una posizione più vicina alla parete Diamir in direzione del campo 1. Da lì Txikon attiverà tre droni di particolore potenza per il volo in quota e autonomia che perlustreranno tutta la zona dello Sperone Mummery, fino al plateau sovrastante e lungo tutte le ipotetiche vie percorribili dai due alpinisti che si stanno ancora ricercando”.

Giovedì mattina è stata avvistata la tenda del 42enne di Sezze, in provincia di Latina, e del collega britannico, invasa dalla neve. Come spiega la stessa pagina Facebook di Nardi, che cita l’alpinista pachistano Ali Sadpara, “nell’area sono state individuate tracce di valanga sul pendio che sta ad indicare la pericolosità della zona”. “Il tempo si mantiene discreto sotto i 7mila metri e si è in attesa di ricevere ulteriori informazioni fotografiche e video dal campo base e dall’aviazione pachistana”, riferisce ancora lo staff di Nardi che gestisce la pagina.

Le operazioni di soccorso sono proseguite sul piano organizzativo nella notte in stretto contatto con l’ambasciata italiana. A complicare le ricerche stanno contribuendo le tensioni sui cieli tra Pakistan e India, tra i quali soffiano venti di guerra. Pochi giorni fa sono stati abbattuti due jet nella zona del Kashmir, contesa da decenni dai due Paesi. L’aeronautica di Islamabad riferisce di avere abbattuto due jet indiani che avrebbero superato il confine fra i due Paesi nella regione e hanno catturato i due piloti. Uno degli aerei colpiti è precipitato nella parte pachistana del Kashmir mentre l’altro sul territorio indiano della regione himalayana. Diversa le versione di New Delhi, che riferisce di aver abbattuto un aereo pakistano nella regione contesa del Kashmir, in uno scontro in cui uno dei suoi jet è stato a sua volta abbattuto dalle forze di Islamabad.