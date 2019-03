La nave cargo russa Seagrand ha impattato contro la struttura di un ponte a Busan, in Corea, intorno alle 16.23 del 28 febbraio. Sia la nave che il ponte hanno subito gravi danni. Il traffico sul ponte è chiuso. Nessun dettaglio sulla causa dell’incidente. Secondo quanto riferito, la Seagrand era diretta a Vladivostok, in Russia, con carico di bobine di acciaio, dopo aver scaricato un carico di tubi d’acciaio. Il capitano è stato trovato dalla polizia in stato di alterazione alcolica.