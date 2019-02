Un incidente ferroviario è avvenuto alla stazione centrale del Cairo, in Egitto, provocando 25 morti e 50 feriti. La locomotiva di un treno si è schiantata contro la banchina di un binario tronco e nell’impatto il serbatoio è esploso causando, come si vede nel video, una forte deflagrazione. L’incendio è stato spento dopo qualche ora e, anche se il motivo dell’incidente non è noto, l’ipotesi dell’errore umano è quella maggiormente privilegiata. Molti dei feriti, secondo fonti mediche, sono in gravi condizioni.