Poliziotti accerchiati a Tor Bella Monaca, quartiere popolare di Roma spesso al centro di traffici di droga, in pieno giorno durante un intervento. Gli agenti, come si vede in un video circolato in rete, dopo aver bloccato un’auto, fanno scendere le due persone a bordo ma vengono immediatamente circondati e insultati da decine di residenti del quartiere. Alcuni giovani sembrano poi rivolgersi con fare minaccioso agli uomini delle Volanti, che alla fine per riportare la calma e condurre a termine l’intervento sono costretti a estrarre per un breve attimo anche la pistola di ordinanza. Il video sta facendo il giro di Facebook dopo essere girato nelle chat dei ragazzi del quartiere ed è diventato subito virale in chiave anti-polizia.

La sindaca di Roma Virginia Raggi ha stigmatizzato l’episodio commentando il video postato sulla sua pagina facebook: “Inaccettabile vedere poliziotti accerchiati durante un’operazione antidroga a Tor Bella Monaca. Solidarietà alle Forze dell’Ordine che presidiano il nostro territorio. Continua la lotta contro la criminalità”.