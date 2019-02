Una serie di tamponamenti, a causa della la fitta nebbia, hanno provocato la chiusura di più caselli autostradali tra Carpi (Modena) e Verona, sull’A22 del Brennero. Code e rallentamenti si segnalano in entrambe le direzioni. Ripercussioni anche sull’A4 Milano-Venezia, con polizia stradale e mezzi di soccorso in azione. Diverse persone sono rimaste coinvolte, inoltre, in un maxi tamponamento causato dalla forte nebbia sulla A1 Milano-Napoli, nella zona di Lodi. Almeno 15 i feriti, tutti soccorsi e di cui nessuno grave, come riferisce Autostrade per l’Italia in una nota. L’autostrada è stata chiusa tra Milano sud e Basso Lodigiano. Gli incidenti sono avvenuti intorno al km 40: il servizio di soccorso 118 ha dichiarato la ‘maxi emergenza’, ma la nebbia ha ostacolato i soccorsi, via cielo e via terra.

Il primo ferito è un uomo di 49 anni, coinvolto in un incidente al chilometro 39, nei pressi del casello di Casalpusterlengo attorno alle 8.20. Dieci minuti dopo un 34enne è rimasto ferito pochi chilometri più a sud e dopo altri cinque minuti un 43enne e un’altra persona sono rimasti contusi in un terzo tamponamento, avvenuto alcuni chilometri prima dello stesso casello. Attorno alle 9.20 si è registrata un’altra collisione tra veicoli pochi chilometri a monte del casello di Lodi. In tutto nel maxi-tamponamento sono stati coinvolti una dozzina di mezzi, incluso un tir. Due feriti sono stati portati in codice giallo agli ospedali di Piacenza e Lodi, altri devono ancora essere valutati. Restano sul posto cinque ambulanze, due automediche e un’auto infermieristica. Da Milano verso sud, dove si è verificato il maxi tamponamento fra Casalpusterlengo e il casello di Basso Lodigiano, i veicoli vengono deviati sulla tangenziale est esterna, mentre in direzione nord il traffico è fatto deviare sulla A21 Torino-Brescia.