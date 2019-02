Il confronto in giornata è andato avanti per quasi nove ore, tra proposte, controproposte e ripensamenti. I pastori non volevano saperne di scendere al di sotto l'euro, ma evidentemente sono arrivate le garanzie che chiedevano sul saldo. Garante dell’accordo con i pastori si farebbe la Prefettura di Cagliari

Tre giorni di tregua nella mobilitazione dei pastori sardi per non bloccare il conferimento del latte e riprendere a far lavorare i caseifici. Tre giorni nei quali la proposta messa sul tavolo per avere 72 centesimi al litro oggi e arrivare a fine stagione a un euro – anche 1,20 – come chiedono gli allevatori sardi, sarà posta al vaglio del mondo delle campagne. Si chiude così il tavolo di filiera convocato dal ministro Gian Marco Centinaio a Cagliari tra il Governo, Regione sarda, imprenditori e pastori. Le trattative riprenderanno il 21 al ministero a Roma.

La proposta che potrebbe far raggiungere un accordo in extremis prevede 72 centesimi Iva compresa al litro come acconto per il conferimento del prodotto e un saldo ancorato a una griglia che, considerando interventi di Regione e Stato, dovrebbe far sollevare il prezzo vicino a quello richiesto dai pastori, cioè almeno un euro. A maggio ci sarà una verifica con il calcolo del valore medio negli ultimi 12 mesi, mentre a novembre il calcolo del prezzo medio con il saldo per tutta l’annata. C’è anche l’accordo per i caseifici di non vendere a meno di 6 euro e un “aggancio” a una griglia tra gli 85 cent e un euro, non solo sul pecorino romano ma anche su tre produzioni “dop”. Per quanto riguarda la parte organizzativa ci sarà una rappresentanza dei pastori nei Consorzi e altri 9 punti da inserire nel Decreto emergenza, con la previsione di controlli più stringenti.

Il confronto in giornata è andato avanti per quasi nove ore, tra proposte, controproposte e ripensamenti. I pastori non volevano saperne di scendere al di sotto l’euro, ma evidentemente sono arrivate le garanzie che chiedevano sul saldo. Poi sono stati limati gli ultimi dettagli e si è optato per i tre giorni di tregua durante i quali i pastori presenteranno la bozza di accordo a tutti. Il presidente della Regione Francesco Pigliaru ed il ministro Centinaio hanno ribadito l’urgenza di arrivare ad una condivisione veloce della proposta. Garante dell’accordo con i pastori si farebbe la Prefettura di Cagliari.