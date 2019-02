Dal Piemonte all’Emilia-Romagna, continua il maltempo al centro-nord. Nel Torinese e nel Cuneese la neve ha raggiunto i 40 centimetri nelle zone montuose, facendo scattare l’allerta valanghe. Scuole chiuse per precauzione ad Asti, Alessandria e Cuneo. Ottanta i centimetri attesi in Alto Adige, in particolare tra la Val d’Ultimo e le Dolomiti. Scuole chiuse anche in dieci centri del Bergamasco, mentre a Venezia sono previsti due giorni di acqua alta, con punte di 120 centimetri sul medio mare. Una valanga ha investito un’auto nel tratto austriaco della statale del Brennero, ma il guidatore è illeso. Anche Milano si è svegliata con la neve, arrivata puntuale, come aveva previsto il meteo: non si segnalano disagi.

Dopo un inizio di inverno anomalo, la Coldiretti accoglie positivamente le precipitazioni di queste ore in Lombardia: “Una manna per le campagne, in allarme per le riserve idriche”.