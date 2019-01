Disastro della squadra di Di Francesco che ora rischia di nuovo il posto. La formazione di Pioli in trionfo in semifinale, incontrerà l'Atalanta

Qualche laziale su Twitter ironizza sul “marchio di fabbrica” per via di quel risultato doloroso che ricorre così spesso. E, con conseguente dispiacere dei tifosi della Roma, è tornato ancora una volta, a questo giro in Coppa Italia. La Fiorentina ha battuto i giallorossi per 7-1. I viola in semifinale incontreranno l’Atalanta che ha battuto con un sorprendente 3-0 la Juventus di Cristiano Ronaldo.

Per la squadra di Eusebio Di Francesco una serata da incubo che eguaglia lo score negativo subito dalla Roma in Champions League nel 2007 contro il Manchester United all’Old Trafford e quello interno, all’Olimpico, contro il Bayern Monaco nel 2014 (anche in quel caso si trattava della Champions). Un passivo di 7-1 la Roma lo subì anche in campionato contro la Juventus, ma si parla del campionato 1931-1932. Andò meno peggio nel 2015 quando i giallorossi furono travolti per 6-1 dal Barcellona, al Camp Nou.

La gara del Franchi, peraltro, è stata senza storia già dall’inizio: una doppietta di Chiesa al 7′ e al 18′ ha portato la Roma avanti per 2-0 e dopo il momentaneo 2-1 segnato da Kolarov, sono arrivate le marcature di Muriel e, nella ripresa, di Benassi, ancora Chiesa e per due volte Simeone. “Quando hai queste giornate, vuol dire che ci hai messo tanto del tuo – commenta l’allenatore viola Stefano Pioli, intervistato da RaiSport- I ragazzi hanno messo tanta qualità, quella che ci voleva per battere un avversario forte come la Roma. Ci voleva spirito di sacrificio, compattezza. E’ stata una serata quasi perfetta, sono contento. I ragazzi meritano questo successo e di continuare questa Coppa”.

Sotto i tacchi l’umore del direttore sportivo della Roma Monchi: “Questa è per me forse la serata più dolorosa da quando faccio il direttore sportivo. Oggi è solo un giorno per chiedere scusa a tutti i tifosi che erano a Firenze e quelli a casa. I tifosi sentono la maglia come nessuno e posso solo chiedere scusa ma non è questo il giorno per fare considerazioni”. Inutile aggiungere che ora torna ad essere rischio il posto di Di Francesco sulla panchina della Roma: domenica affronterà il Milan all’Olimpico.