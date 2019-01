Impresa dell’Atalanta in Coppa Italia. I bergamaschi hanno battuto la Juventus, che ha vinto 4 edizioni consecutive del trofeo nazionale: se avesse vinto anche quest’anno sarebbe stato record europeo. Non sarà così e il merito è dei bergamaschi guidati da Gian Piero Gasperini che hanno travolto la squadra campione d’Italia di Massimiliano Allegri col risultato di 3-0. I nerazzurri sono partiti fortissimo da subito e negli ultimi 10 minuti del primo tempo sono passati per due volte in due minuti: prima con un gol di Castagna e poi con il raddoppio di Zapata. Lo stesso attaccante colombiano ha poi firmato il gol del 3-0 all’86’. A niente è servita la presenza in campo per tutta la partita della stella della Juve Cristiano Ronaldo. L’Atalanta in semifinale incontrerà la Fiorentina che ha steso la Roma con il risultato sorprendente di 7-1.