Non si è conclusa bene la cena organizzata dalla sezione della Lega di Zero Branco venerdì 18 gennaio alla Festa del radicchio, in provincia di Treviso. Oltre 50 militanti del Carroccio, infatti, secondo quanto riportato dal Gazzettino, si sono sentiti male, con dolori di stomaco e sintomi tipici di un’intossicazione alimentare, subito dopo aver partecipato alla festa.

Caso strano, però, a finire al bagno la mattina dopo sarebbero stati solo gli esponenti del partito, tutti seduti alla stessa tavolata. Tra le altre centinaia di persone che hanno cenato sotto il capannone con risotto salsiccia radicchio e spezzatino, nessuna ha segnalato problemi simili. Immediata la reazione di molti simpatizzanti leghisti che hanno subito ipotizzato un complotto contro i politici: qualcuno avrebbe versato appositamente nei piatti dei membri del Carroccio del lassativo. Un’accusa da cui la pro loco che organizza la mostra, arrivata alla 26esima edizione, si è subito difesa, negando in modo categorico qualunque tipo di coinvolgimento nella vicenda.

Tra i commensali colpiti dai malori, oltre ai rappresentanti locali della Lega, anche il presidente della provincia, Stefano Marcon. Alla cena erano presenti anche il consigliere regionale Riccardo Barbisan, il collega Roberto Marcato, l’ex parlamentare Gianpaolo Dozzo, che però, secondo quanto riportato da Treviso Today, non sarebbero rimasti intossicati.