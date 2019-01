Tre manuali di diritto della navigazione offerti, con tanto di dedica autografa, dal sindaco di Napoli Luigi De Magistris ai ministri Salvini, Di Maio e Toninelli. In un video diffuso dall’ufficio stampa del sindaco, De Magistris torna sulla polemica aperta con il Governo in merito alla Sea Watch e ai porti aperti: il sindaco viene ripreso mentre si reca in una libreria universitaria in via Mezzocannone, acquistando i tre volumi. “Li ho comprati di tasca mia e li offro con rispetto ai tre ministri, nello spirito di un confronto giuridico sul tema. Con la speranza che quando si affermano postulati giuridici essi siano fondati sul diritto e non solo sulla declaratoria politica”. De Magistris rilancia l’hashtag #napoliportoaperto: “Per ora e fino a prova contraria i porti sono aperti e nei trattati internazionali è scritto che se le persone si trovano in mezzo al mare vanno salvate, a maggior ragione se sono vittime e se tra loro ci sono anziani, donne, bambini, persone fragili. Un caro saluto da Napoli”