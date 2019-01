Dopo Teramo contestazioni anche a L’Aquila per il vicepremier Matteo Salvini, in Abruzzo in vista delle elezioni regionali. Il ministro ha promesso ironicamente “pane e nutella per tutti”, rivolgendosi ai contestatori che lo fischiavano da un lato del palco de L’Aquila dove sta tenendo un comizio. “Ha fatto bene questo governo a reintrodurre l’educazione civica”, per insegnare a comportarsi civilmente anche “a quattro figli di papà”, ha detto Salvini.