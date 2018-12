“Potete ingannare tutti per qualche tempo e qualcuno per sempre ma non potete ingannare tutti per sempre”. Matteo Renzi in aula al Senato conclude così il suo intervento, rivolgendosi al governo citando la famosa frase di Abramo Lincoln. “La realtà vi sta presentando il conto – afferma l’ex presidente del Consiglio – la flat tax c’è solo per gli evasori, il reddito di cittadinanza dispone solo di 3-4 miliardi mentre ne servivano 60, avevate promesso di abolire la Fornero e invece eliminate l’indicizzazione ai pensionati. Avete mentito, avete truffato gli italiani il 4 marzo”. Poi l’ex segretario del Partito democratico afferma: “Il simbolo di questa legge di bilancio è un balcone, il balcone di palazzo Chigi, che si apre per la prima volta dal 1982: allora l’Italia aveva vinto i Mondiali e il presidente del Consiglio era Giovanni Spadolini: vi si affaccia il capo del primo partito italiano nonché vicepresidente del Consiglio e ministro del Lavoro (Di Maio, ndr) e urla al mondo che ‘abbiamo abolito la povertà, che la sfida all’Europa è lanciata, che non possiamo tornare indietro dal 2,4%'”.