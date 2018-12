Scoppia un nuovo caso sulla manovra. Dopo la presentazione del maxiemendamento sostitutivo dell’intera legge, e l’annuncio da parte del governo dell’intenzione di porre la fiducia nell’Aula di Palazzo Madama, si è passati all’esame in commissione Bilancio, ma qui dopo poco i lavori sono stati interrotti. Forza Italia, per bocca di Massimo Mallegni, accusa: “Dopo giorni d’attesa il governo ora si è presentato con un testo modificato per presunti errori di drafting, sono errori profondi e veri perché spostano centinaia di milioni. Io una roba così non l’ho vista neppure nella più piccola circoscrizione d’Italia: questo è pressappochismo” aggiunge Mallegni, che avvicinandosi al sottosegretario per i Rapporti con il Parlamento, Vincenzo Santangelo, gli dice: “Se foste stati voi all’opposizione avreste ribaltato tutta l’Aula, saresti saltati sui tavoli e avreste preso a calci in bocca il presidente”. Il capogruppo Pd in commissione Bilancio, Antonio Misiani: “Io a scatola chiusa non approvo neppure il bilancio del mio condominio e la smettano di dare la colpa ai tecnici: questi sono arrivati in enorme ritardo con un testo da correggere e noi vogliamo vedere nero su bianco le correzioni. Vogliamo un testo su cui votare degno di questo nome”.