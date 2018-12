Iniziati i lavori in Aula del Senato, dopo il caos di questo pomeriggio in commissione Bilancio. Le opposizioni protestano: “Quanto accaduto oggi è una nuova ferita al Parlamento” dichiara il presidente dei senatori dem, Andrea Marcucci, che si rivolge alla presidente Casellati accusandola di avallare offese alla democrazia sempre più gravi”. “Siete incapaci e pericolosi” afferma Anna Maria Bernini, capogruppo dei senatori di Forza Italia, applaudita da tutte le opposizioni, mentre il senatore Matteo Renzi colloquia più volte con i colleghi di Forza Italia e Leu, fin quando va a richiamare l’attenzione della senatrice Laura Bottici per segnalare i gesti che dai banchi del M5s avrebbero rivolto ai senatori del Partito democratico. Poi, alla richiesta del ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, a nome del governo di porre la questione di fiducia, dai banchi del Partito Democratico volano fogli in segno di protesta e urla: “vergognati buffone”