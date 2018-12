“Io ne ho parlato con Salvini ed è anche normale a che a volte ci siano opinioni diverse. Abbiamo però dimostrato che oggi costruire un termovalorizzatore non è economicamente conveniente. Ci vorrebbero 7 anni per costruirlo e 20 per ammortizzarne i costi. L’Europa ci chiede di andare verso l’economia circolare. I termovalorizzatori hanno svolto la loro funzione negli anni passati ma ora sono superati. È importante non spostare l’attenzione da un approccio tecnico ad uno ideologico. Oggi parlare di termovalorizzatori non ha alcun senso”. Così il ministro Sergio Costa, in risposta al ministro Matteo Salvini, a margine dell’evento organizzato dall’associazione Rousseau a Napoli