“Se populismo è ridurre lo iato tra popolo ed elités, restituendo al popolo la sovranità, rivendichiamo di essere populisti”. Così il premier Giuseppe Conte nel corso dell’informativa alla Camera in vista del Consiglio Ue. Parole poco apprezzate dai banchi Pd, dai quali non sono mancate polemiche.

Conte ha ricordato come sulla manovra “saranno quantificati i costi delle misure” che più preoccupano la Commissione europea. E ancora: “Non andrò con il libro dei sogni“. Alle parole di Conte però, sono seguite le proteste dem: “Ma se la manovra ancora non c’è, noi che cosa abbiamo approvato?”, ha attaccato Delrio, dopo l’informativa del premier Giuseppe Conte. “Abbiamo appreso che i saldi cambieranno eppure noi abbiamo approvato qui delle tabelle con previsioni di crescita e di saldi occupazione, che se cambiano i saldi andranno riviste. Cosa ci avete costretti ad approvare una manovra che come dice lei cambierà?”, ha aggiunto. Per poi concludere: “Se la manovra del popolo è cosi’ importante sarebbe importante che anche il Parlamento la conoscesse”.