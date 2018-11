Nell’aria da settimane, lo sgombero del centro Baobab è scattato attorno alle 7 di questa mattina. La polizia si è presentata con i blindati all’ingresso del presidio di piazzale Maslax, a Roma, svegliando i circa 100 migranti che hanno trovato accoglienza nell’area per identificarli. Chi è sprovvisto di documenti verrà portato all’Ufficio immigrazione per il fotosegnalamento e al termine delle operazioni verranno rimosse le tende.



“Dalle parole ai fatti”, ha commentato il ministro dell’Interno Matteo Salvini. “Zone franche, senza Stato e legalità, non sono più tollerate – ha scritto su Twitter – L’avevamo promesso, lo stiamo facendo. E non è finita qui”. L’annuncio è stato dato tramite i social dagli attivisti di Baobab Experience, con l’appello a raggiungere il presidio: “Le questioni sociali, a Roma, si risolvono così: polizia e ruspa. Il Campidoglio a 5 stelle non è diverso né dai precedenti,né dalla Lega. Una vergogna infinita per questa città”, scrivono gli organizzatori del presidio umanitario su Twitter aggiungendo che sono più cento le persone che ancora dormono in strada e che il Comune non ha preso in carico.

“Dopo lo sgombero di stamattina un centinaio di persone rimarrà per strada. Ci auguriamo che il Comune si attivi per ricollocarli“, dice Andrea Costa, coordinatore di Baobab Experience. “È il 22esimo sgombero di questo campo, ma temo che questa volta sia la chiusura definitiva“, conclude. La scorsa settimana i responsabili dei Servizi Sociali del Comune avevano incontrato i vertici del presidio per iniziare la “mappatura” dei migranti in transito ospiti della tendopoli. Da quel momento era ormai chiaro che Baobab Experience avesse i giorni contati.

Al presidio convocato davanti all’area sgomberata aderisce anche la Fiom-Cgil “per dire no all’ennesimo attacco ad una realtà che fa accoglienza, tutela e solidarietà in un clima pesantissimo di caccia alle persone e di negazione dei diritti di quante e quanti scappano da fame, miseria e guerre“. Le persone ospiti del Baobab, dice il sindacato, “devono tutte essere ricollocate, così come quelle rimaste senza casa dopo il tragico incendio di via Prenestina, non è accettabile infatti che la soluzione possa essere sgomberare il presidio e lasciare le persone per strada senza assistenza alcuna”. Dal sindacato dei metalmeccanici arriva anche una condanna delle “politiche sicuritarie e xenofobe” del governo della città e del Paese e la richiesta di un “rilancio a tutte e tutti dell’iniziativa sociale per i diritti delle persone”.