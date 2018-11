E’ successo in un locale notturno di Plattsbugh, negli Stati Uniti, dove nei giorni scorsi una ragazza di 22 anni, Kierah LaGrave, dopo essersi sentita palpeggiare il sedere, si è avventata contro quello che credeva essere il suo molestatore. L’uomo, che in realtà non l’aveva nemmeno sfiorata, è stato messo ko con una presa al collo che lo ha anche fatto svenire.

Le telecamere di sicurezza, che hanno ripreso l’intera scena, svelano una realtà differente. A toccare il sedere alla giovane è stata la sua amica, un gioco che ha generato un malinteso finito con l’arresto della giovane per aggressione.