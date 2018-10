Giovedì 25 ottobre è crollato un ponte a San Bartolo, nel Ravennate, mentre erano in corso le indagini dei tecnici della Protezione civile. L’incidente è stato ripreso, in diretta, da Tr24. Come si vede nelle immagini sul viadotto, poco prima del cedimento, c’erano due persone impegnate nel collaudo. Una di loro, Danilo Zavatta, 55 anni, non è riuscito a mettersi in salvo ed è morto schiacciato dalle macerie.

La struttura, che ha parzialmente ceduto per cause ancora al vaglio, fa parte della Statale 67, che era stata chiusa al traffico dopo che si erano verificate alcune frane sull’argine del fiume Ronco, che scorre sotto il ponte.

Video dell’emittente all news TR24 Canale 11