La piccola di 4 anni è stata morsa e trascinata per alcuni metri ad Arrone. La madre e i presenti hanno fatto scappare l’animale. La bambina sta bene, oggi vertice in Prefettura

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Paura ad Arrone (Terni), in Valnerina, dove una bambina di 4 anni è stata aggredita da un animale mentre si trovava nell’area degli impianti sportivi comunali. A riferire che si sarebbe trattato di un lupo è stato il sindaco del paese, Fabio Di Gioia: “Era un lupo, l’ho visto personalmente anche dopo l’aggressione mentre si allontanava verso il centro storico”. L’episodio è avvenuto giovedì sera intorno alle 21.30, in una zona molto frequentata dai residenti. Secondo la ricostruzione fornita dai presenti, l’animale sarebbe uscito dalla boscaglia vicino al campo da beach volley e avrebbe puntato la bambina, che si trovava vicino a un albero mentre mangiava un gelato.

L’animale avrebbe afferrato la maglietta della piccola con un morso, facendola cadere a terra e trascinandola per alcuni metri. Le urla della madre e l’intervento delle numerose persone presenti avrebbero fatto desistere l’animale, che si sarebbe poi allontanato. La bambina, fortunatamente, non ha riportato ferite gravi: solo alcuni graffi e un forte spavento. È stata comunque accompagnata in ospedale per accertamenti e successivamente dimessa.

Dopo l’episodio, secondo quanto riferito dal sindaco, l’animale sarebbe stato avvistato anche nel centro abitato, in via del Castello. “Mi sono subito messo in contatto con la Regione e con i carabinieri forestali – ha spiegato Di Gioia – che stanno organizzando una task force per catturarlo e mettere in sicurezza soprattutto l’area degli impianti sportivi”. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, anche con personale della Forestale, e gli operatori della Usl Umbria 2. Sono in corso gli accertamenti per verificare la specie dell’animale e ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Per oggi è previsto un vertice in Prefettura per decidere le misure da adottare. “Fortunatamente la bambina sta bene ed è solo spaventata”, ha aggiunto il primo cittadino, sottolineando però la necessità di intervenire per evitare nuovi episodi.