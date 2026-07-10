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Cronaca

Ultimo aggiornamento: 11:25

Travolto da una ruspa durante lavori a Folgaria, muore un uomo di 83 anni

di Redazione Cronaca
La tragedia si è consumata questa mattina all'interno di un'area di cantiere in Trentino. Inutili i soccorsi, i carabinieri indagano per ricostruire la dinamica dell'incidente
Travolto da una ruspa durante lavori a Folgaria, muore un uomo di 83 anni
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Un uomo di 83 anni ha perso la vita a Folgaria, in Trentino, dopo essere stato travolto da una ruspa all’interno di un’area dove erano in corso alcuni lavori. L’esatta dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, allertati immediatamente dopo l’accaduto, ma ogni tentativo di salvare l’anziano si è rivelato vano: le ferite riportate nell’impatto si sono rivelate fatali.

I rilievi sono stati affidati ai carabinieri, che stanno ricostruendo le circostanze della tragedia per chiarire come sia avvenuto l’investimento e accertare eventuali responsabilità. L’episodio riporta l’attenzione sulla sicurezza nelle aree di lavoro, mentre proseguono le indagini per fare piena luce su quanto accaduto.

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