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Un uomo di 83 anni ha perso la vita a Folgaria, in Trentino, dopo essere stato travolto da una ruspa all’interno di un’area dove erano in corso alcuni lavori. L’esatta dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, allertati immediatamente dopo l’accaduto, ma ogni tentativo di salvare l’anziano si è rivelato vano: le ferite riportate nell’impatto si sono rivelate fatali.

I rilievi sono stati affidati ai carabinieri, che stanno ricostruendo le circostanze della tragedia per chiarire come sia avvenuto l’investimento e accertare eventuali responsabilità. L’episodio riporta l’attenzione sulla sicurezza nelle aree di lavoro, mentre proseguono le indagini per fare piena luce su quanto accaduto.