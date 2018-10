Timbravano il badge per i colleghi che, intanto, pranzavano con amici, facevano la spesa o acquistavano fiori e piante. La Guardia di finanza ha monitorato gli spostamenti di nove dipendenti di una scuola superiore di Cremona e ha certificato atti illeciti contro la pubblica amministrazione: tra i colleghi c’era una sorta di copertura reciproca, per cui chi era nell’istituto “strisciava” il cartellino degli assenti. Per questo motivo, sono scattate nove denunce.