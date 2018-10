Il russo Alexey Ovchinin e l’americano Nick Hague sono atterrati in Kazakhstan e sono in buone condizioni. L'incidente è avvenuto "al 119esimo secondo di volo, quando si sono separati i blocchi laterali del primo stadio dal blocco centrale del secondo stadio della navicella"

È fallito il lancio della navetta russa Soyuz che portava alla Stazione Spaziale Internazionale il russo Alexey Ovchinin e l’americano Nick Hague. A pochi minuti dal decollo da Baikonur, alle 10.40 italiane di questa mattina, è stato rilevato un problema a uno dei propulsori. Nello specifico, il problema è avvenuto “al 119esimo secondo di volo, quando si sono separati i blocchi laterali del primo stadio dal blocco centrale del secondo stadio della navicella”. Subito sono state disposte le procedure per l’atterraggio di emergenza dei due uomini a bordo, che sono atterrati in Kazakhstan e che, ha dichiarato la Nasa, sono in buone condizioni.

La capsula dei due astronauti ha fatto ritorno sulla Terra con una “discesa balistica“, vale a dire impiegando la sola forza di gravità. Poco dopo il successo dell’atterraggio di emergenza, fonti citate dall’agenzia di stampa statale russa Ria Novosti riferiscono che sono stati stabiliti i contatti con l’equipaggio. “Stiamo bene, per quanto si possa star bene dopo un’esperienza del genere”, hanno dichiarato. “I cosmonauti sono vivi, sono atterrati. Sono stati recuperati e vengono attualmente trasportati” a Djezkazgan, la città kazaka più vicina al cosmodromo di Baikonur, ha spiegato una fonte dell’Agenzia spaziale russa Roskosmos.

Mosca ha annunciato che intende sospendere i voli di navette spaziali con a bordo astronauti finché non sarà conclusa l’indagine sul fallito lancio della navicella Soyuz Ms-10 avvenuto questa mattina: lo ha dichiarato il vice premier russo Iuri Borisov, citato dall’agenzia Interfax. “Viste le circostanze – ha affermato Borisov – i lanci spaziali con persone a bordo saranno sospesi per ragioni di sicurezza finché la situazione non sarà stata chiarita”.