Il consigliere regionale della Lombardia (lista Fontana presidente) Giacomo Cosentino Basaglia ha presentato in aula una mozione, che chiedeva di sostituire le definizioni “genitore 1” e “genitore 2” con le diciture “madre” e “padre” nei moduli regionali. Durante la discussione Basaglia ha puntato il dito sulla “teoria gender” e su “uomini che la mattina si svegliano donne“. Affermazioni “da Medioevo” per i consiglieri del Movimento 5 stelle, che al momento del voto ha abbandonato l’aula. “Ecco come la Lega fa perdere tempo ai lavori del Consiglio, invece di occuparsi degli sprechi nella sanità, delle liste d’attesa infinite, dei ponti che crollano” si legge sulla pagina locale del Movimento, che ha pubblicato un estratto video della discussione. L’aula ha poi approvato il rinvio in commissione Affatri istituzionali con 47 voti favorevoli