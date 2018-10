Un’auto di grossa cilindrata (un’Audi grigia), il lunotto posteriore frantumato, nel portabagagli scatoloni pieni di sigarette e sul sedile un uomo incappucciato senza vita, secondo gli inquirenti ucciso da un colpo alla testa. È quanto ritrovato in mattinata a Ponte Felcino, nella periferia di Perugia, precisamente in via Radiosa, una strada secondaria della frazione del capoluogo umbro. Sul posto polizia, carabinieri, il pm di turno, Mara Pucci e il medico legale Sergio Scalise. Gli inquirenti non si sbilanciano, ma secondo alcune indiscrezioni il cadavere potrebbe essere quello di un malvivente che stanotte è stato coinvolto in una sparatoria avvenuta in seguito ad un furto in una tabaccheria di Ponte Felcino, a poche centinaia di metri dal luogo del ritrovamento. L’ipotesi, quindi, è che si tratti di uno dei responsabili del furto. Gli altri sono invece riusciti a fuggire, dopo avere abbandonato l’auto. Sul posto, dopo il furto erano intervenuti i vigilantes e i carabinieri.