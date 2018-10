“Gli ‘altri’, quelli di prima, ci dicevano che non si poteva fare, perché non c’erano le coperture. Ora che le coperture le abbiamo trovate, ci dicono che non si deve fare. Sono spaventati“. A dirlo, in diretta Facebook dopo la presentazione a Palazzo Chigi della nota di aggiornamento al Def, è il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio. Che promette: “In manovra non ci sarà nessun condono”.