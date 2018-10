In collegamento con Tagadà (La7) il vicepremier Matteo Salvini interviene a gamba tesa sui temi di attualità: “L’Europa è una grande famiglia, l’Italia deve rispettare i patti dicono da Ecofin – dice -. Se siamo una grande famiglia non ci sono figli di serie A e serie B. Qualcuno a Bruxelles straparla per comprare sottocosto le nostre aziende usando lo spread e i mercati per intimorire qualcuno ha trovato il Governo e il ministro sbagliato”