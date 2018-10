Questa parte aveva suscitato i dubbi di alcuni costituzionalisti. Cambiamenti anche sulle clausole finanziarie, come richiesto dal Mef. Ma dal ministero dell'Interno arriva la smentita: "Il testo non è stato toccato"

Via la “sospensione al procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale” per il migrante che delinque e modifiche sulle clausole finanziarie. Sono questi i principali cambiamenti apportati al testo del decreto sicurezza, ribattezzato “decreto Salvini”, approdato al Quirinale dopo l’approvazione del Consiglio dei ministri, secondo quanto riferiscono fonti del ministero dell’Interno. Ma a smentire è lo stesso Viminale: “Il decreto che abbiamo trasmesso è il testo approvato dal Consiglio dei ministri. Arriverà al Colle in serata e non ha subito alcuna modifica”.

Nel nuovo documento sulla scrivania del Presidente della Repubblica, la parte relativa alla “sospensione del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale” al migrante che delinque si trasforma in un “procedimento immediato innanzi alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale”. Una parte, questa, che aveva suscitato i dubbi di alcuni costituzionalisti che sostengono l’impossibilità di valutare il bisogno di protezione internazionale sulla base della buona condotta, soprattutto quando si parla di un procedimento penale e non di una condanna definitiva.

Il Viminale fa sapere anche che sono state apportate alcune modifiche relative alle clausole finanziarie. Sarebbe stato il ministero dell’Economia e delle Finanze a richiederle per la bollinatura da parte della Ragioneria generale. A testimoniarlo, il fatto che in diversi articoli, tra cui quello relativo al raddoppio della durata massima del trattenimento dello straniero nei Centri di permanenza per il rimpatrio da 90 a 180 giorni, comparirebbe la dicitura “dall’attuazione delle disposizioni […] non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.