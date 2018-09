“Per fermare questo obbrobrio abbiamo bisogno della sommossa delle donne del Movimento cinque stelle ma anche delle donne della Lega. Mi chiedo come la ministra Giulia Bongiorno che si è sempre spesa per le battaglie delle donne possa proporre una cosa del genere che sommessamente impedisce alle donne di denunciare violenza“. Da Bologna l’ex senatrice Francesca Puglisi, promotrice di #Towandadem, il gruppo delle donne del Pd, ha lanciato un appello alle colleghe del M5s e della Lega perché alzino la voce contro un disegno di lgge “oscurantista”. Questa mattina oltre trecento persone, tra cui consiglieri comunali e rappresentanti del mondo dell’associazionismo, sono scesi in piazza per contestare il decreto legge a firma del senatore leghista Simone Pillon che riforma l’affido condiviso, il mantenimento diretto dei figli garanzia di bigenitorialità. “Un progetto che scarica sulle donne il peso del mantenimento della famiglia e che va contro la legge sul divorzio”, dice l’ex deputato ds e storico attivista per i diritti Lgbt Franco Grillini, che in passato è stato anche presidente in commissione giustizia. “Pillon vuole fare il furbo, facciamo un referendum e vediamo chi vince. Laddove è stato fatto in Irlanda i clericofascisti come lui l’hanno perso clamorosamente