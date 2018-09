Da Atreju, Matteo Salvini ha ricordato come l’accordo con il centrodestra resti a livello locale, mentre a livello nazionale ha rassicurato Luigi Di Maio e il M5s: “Il governo durerà 5 anni. Quando io prendo un impegno, lo voglio rispettare”, ha sottolineato. Salvini ha poi provocato il forzista Tajani, per poi scherzare con Mentana: “Come decideremo i candidati del centrodestra per le Regionali? Saranno decisi a sorte, a cena da Calenda“. E il giornalista: “Avete in comune l’obiettivo di distruggere il Pd“.