“Per me tutte le navi devono poter entrare nei porti e le persone devono poter sbarcare. Il punto centrale è che Europa vogliamo costruire. I paesi di Visegrad e Orban non fanno gli interessi degli italiani perché se tu non vuoi accogliere gli immigrati che arrivano in Italia costruisci un Europa chiusa ed egoista”. Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico in un dibattito alla festa di Mdp-Leu.