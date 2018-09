Botta e risposta serrato a Otto e Mezzo (La7) tra il rapper J-Ax e il direttore de Il Giornale, Alessandro Sallusti, sul governo M5s-Lega. L’artista conferma il suo sostegno ai 5 Stelle: “Hanno detto cose di cui il Paese aveva bisogno, si veda la loro battaglia contro l’ingiustizia sociale e contro la corruzione. Però io non vivo la politica come un tifoso e non indosso per sempre la maglia di una squadra. I politici vanno giudicati ogni giorno per il loro operato e quando ci deludono, vanno mandati via a calci nel culo. Certo, vederli al governo con Salvini è stato un trauma, è stato come svegliarsi e scoprire che Sophia Loren s’è fidanzata con un concorrente di Tempation Island”. “Mi spiace che J-Ax non riconosca che Salvini lo ha scavalcato” – replica Sallusti – “perché ora è lui sta cantando la rabbia dei giovani e dei non giovani italiani. J-Ax è passato dal rap al pop e adesso si sta imborghesendo. E’ entrato negli stereotipi per cui dall’altra parte sono tutti fascisti e razzisti. Lui, cioè, ha cantato la rabbia della gente per molti anni e adesso invece mi sembra un Calenda qualsiasi”. “Sì, è vero, mi sono imborghesito” – spiega J-Ax – “Non ammetterlo sarebbe scorretto. Tuttavia, grazie al mio imborghesimento, tento di riflettere su quello che succede e di farmi una opinione con molta calma e freddezza, rispetto ai vecchi tempi in cui lasciavo parlare la rabbia e la pancia. Quello è sempre il modo più facile per far presa, ma a volte fai anche più danni di quelli prodotti dai problemi che vuoi risolvere. Qui il problema non verte su chi guadagna onestamente, ma su chi ruba i soldi allo Stato. Penso, ad esempio, ai 49 milioni di euro della Lega”. Sallusti ribadisce la sua tesi sul cantautore: “Ma, caro J-Ax, a te non stupisce che i tuoi ex o attuali amici del M5s pagano la segretaria di Di Maio più di un primario ospedaliero e il portavoce del premier più dello stesso premier? A te queste cose non fanno pensare che anche i 5 Stelle ti stanno prendendo per il culo?”. “Io giudico i politici giorno per giorno” – risponde J-Ax – “Quando vengono fuori queste cose, ovviamente anche io me ne risento e probabilmente cambio opinione. Ci tengo a precisare che io non sono del Pd, ragazzi. Io mi considero un liberario. Sulla giustizia sociale ho idee che si potrebbero inquadrare a sinistra. Sulle questioni economiche ho idee di destra”. E chiosa: “Per me lo Stato non dovrebbe mai intromettersi nella tua camera da letto o nell’uso che fai del tuo corpo. Tradotto: le coppie omosessuali possono stare in un bunker ad adorare Satana, armate di bazooka. Se quel bazooka rimane lì e non interferisce con la mia libertà, per me può andare benissimo”