“Questa sera oltre 1000 persone sono scese per le strade della città di Bari per manifestare la propria opposizione a questo governo e alle sue retoriche securitarie, razziste e fasciste, finalizzate solo a ottenere facile consenso elettorale e a dare in pasto un nemico agli abitanti dei quartieri vessati dalla povertà”. Inizia così il lungo post pubblicato sulla pagina Facebook “Mai con Salvini Bari” che accompagna un video che testimonia momenti di tensione: “Quando la manifestazione è giunta in piazza del redentore, mentre ancora erano in atto il concerto e la cena sociale, alcuni manifestanti che si erano allontanati alla spicciolata sono stati aggrediti da un gruppo di 20 fascisti con mazze e cinghie. I fascisti venivano dalla sede di Casapound in via Eritrea, già presidiata dalla polizia dalle quattro del pomeriggio, e che pure si è lasciata “sfuggire” un’aggressione fascista di questa gravità, proprio al termine della manifestazione, quando i primi partecipanti cominciano a tornare a casa”. Stando a quanto riportato dal post di Mai con Salvini: “Due persone sono gravemente ferite e in questo momento sono ricoverate al Mater Dei e al Policlinico”,