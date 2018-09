È stata inaugurata questa mattina la nuova strada a mare ribattezzata “Via della Superba”. Lunga circa sei chilometri, riprende la già esistente “via del Papa”, chiusa da anni, e mira a eliminare dal traffico urbano 2-3mila camion che ogni giorno percorrono più volte la tratta dal porto di Genova-Sampierdarena a quello di Voltri-Prà, nel ponente genovese. Sono decine di migliaia i Tir che, ogni settimana fino al quel drammatico 14 agosto, percorrevano quotidianamente il ponte Morandi. “È un primo passo – sottolinea il sindaco Marco Bucci – che va nella direzione di decongestionare la città, che da settimane paralizza il ponente e la Val Polcevera”. “Abbiamo voluta inaugurarla lo stesso – spiega il presidente della Regione, Giovanni Toti – per dare un segnale che la città riparte e le istituzioni stanno facendo tutto quello che gli è possibile per venire incontro ai disagi dei cittadini e rispettare le promesse fatte”. Alla cerimonia di inaugurazione della nuova strada era presente anche il presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, Paolo Emilio Signorini.