Antonio Di Pietro in sala stampa della Camera dei Deputati chiede chiarezza al Governo sulla questione della cosiddetta pace fiscale. “Mai come in questo momento è opportuno informare i cittadini sulla realtà rispetto a tutti i sogni immaginari di questo governo. L’ultima trovata è quella del condono fiscale che loro chiamano pace fiscale. Non è una pace, ma è un condono e allora si assumano la responsabilità di chiamarlo per quello che è altrimenti si prendono in giro i cittadini come nella Prima Repubblica e non è cambiato niente”.