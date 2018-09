In una piazza De Ferrari gremita da persone riunite per rendere omaggio alle 43 persone morte nel disastro del ponte Morandi, interviene il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte: “A dieci giorni dall’entrata in vigore del decreto – ha annunciato – ci sarà il commissario con un mio decreto, ed è un commissario che avrà pieni poteri”. “Ho portato dei fogli pieni di fatti, di misure concrete. Qualcuno ha detto che siamo stati a litigare al Cdm, no siamo stati ad operare per questo decreto”.

Lacrime sul palco al momento della lettura dell’elenco di vittime e lacrime tra le 4 mila persone presenti nella piazza. Lunghissimi applausi sono stati rivolti a vigili del fuoco, soccorritori e volontari, mentre sul palco si alternavano testimonianze e ricordi.