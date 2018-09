Venerdì mattina alle 11.36, ora esatta del crollo del ponte Morandi, la città si è fermata per un minuto di silenzio in memoria delle 43 vittime. Le sirene del porto e le campane delle chiese hanno suonato per il momento di raccoglimento mentre le oltre 500 persone rimaste senza casa si sono date appuntamento sul luogo della tragedia. Bandiere ammainate a lutto e serrande abbassate, centinaia di persone in strada in piazza De Ferrari. È passato un mese dal crollo del viadotto dell’autostrada A10 e il silenzio avvolge la città.