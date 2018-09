“Nei prossimi giorni presenteremo un esposto per danno erariale alla Corte dei Conti. Il nostro obiettivo è che tutti i ministri che hanno autorizzato, chiudendo gli occhi, questa gestione da parte di Autostrade paghino di tasca propria”. Lo annuncia a In Onda (La7) il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, che commenta anche il piccolo incidente dell’ad di Autostrade per l’Italia, Giovanni Castellucci, il quale ieri, al termine della conferenza stampa di presentazione del progetto di Renzo Piano per un nuovo viadotto sul Polcevera, ha rotto inavvertitamente il plastico del progetto: “Quello lì che ha fatto cadere il plastico è indagato per omicidio colposo. Questi signori qui devono metterci i soldi ma non devono toccare nulla della ricostruzione. L’ho già detto: il ponte va ricostruito da un’azienda di Stato come Fincantieri. Se Autostrade ci mette i soldi, fa la metà del suo dovere. Ho promesso anche alla famiglia di una delle persone morte che non faremo mai ricostruire il ponte Morandi da Autostrade. Loro ci mettono i soldi, noi lo ricostruiamo con le aziende di Stato. Figuriamoci se faccio costruire il ponte a chi lo ha fatto cadere”