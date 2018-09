di Roberto Iannuzzi*

Fervono i preparativi militari e gli sforzi negoziali internazionali in vista dell’imminente offensiva del regime siriano contro la provincia di Idlib, ultima roccaforte dei ribelli in gran parte rappresentati ormai da gruppi jihadisti. Tappa fondamentale delle attività diplomatiche è il vertice che si tiene oggi a Teheran fra Russia, Turchia e Iran, i principali attori internazionali di un processo negoziale che nelle ultime fasi ha visto ridursi sempre più il ruolo americano ed europeo. Nel frattempo, forze fedeli a Damasco si sono ammassate al confine della provincia e Mosca ha radunato un’imponente flotta militare nel Mediterraneo orientale, a conferma della serietà delle intenzioni del fronte schierato con il presidente siriano Bashar al-Assad.

L’offensiva di Idlib è una delle operazioni più complesse e pericolose della campagna di riconquista condotta da Assad, poiché va a toccare una serie di interessi vitali contrastanti: quelli del regime, della Russia e dell’Iran (con diverse sfumature fra loro) da un lato. Quelli tra loro spesso divergenti della Turchia e degli ultimi gruppi ribelli non ancora piegatisi a Damasco dall’altro. Un’altra incognita è costituita dal travagliato rapporto fra Stati Uniti e Russia in Siria.

A complicare ulteriormente il quadro vi è la composizione demografica della provincia. Situata al confine con la Turchia, e a metà strada fra Damasco e Aleppo, essa spezza la contiguità territoriale del regime (simboleggiata dalle autostrade Aleppo-Damasco e Aleppo-Latakia). Idlib ospita ormai fra i 2,5 e i 3 milioni di abitanti, circa metà dei quali sono sfollati da altre zone del Paese.

Ma assieme ai civili vi sono anche decine di migliaia di miliziani, riuniti in diversi gruppi spesso in lotta tra loro. Fra tali gruppi vanno annoverate le formazioni più estremiste e quelle che si sono rifugiate a Idlib proprio per aver rifiutato gli accordi di “riconciliazione” offerti dal regime ad altre enclave ribelli. A dominare queste formazioni è Hayat Tahrir al-Sham (Hts), ultima reincarnazione del gruppo Jabhat al-Nusra già affiliato ad al-Qaeda. Hts controlla i punti chiave della provincia, fra cui il capoluogo Idlib e il valico di Bab al-Hawa al confine con la Turchia.

La situazione di Idlib non ha facile soluzione, né sotto il profilo diplomatico né sotto quello militare, alla luce dell’elevato numero di formazioni estremiste mescolate ai civili. Sia Mosca che Damasco vogliono liberarsi una volta per tutte dalla minaccia jihadista. Se il regime siriano è interessato soprattutto a riaprire i collegamenti autostradali fra i propri principali centri urbani, il Cremlino vuole porre fine ai ripetuti attacchi che da Idlib vengono condotti contro la sua base militare di Hmeimim, vicino Latakia.

Dal canto suo, la Turchia teme che un’offensiva militare possa provocare una nuova ondata di profughi (e jihadisti) verso i propri confini. Ankara ha inoltre sempre appoggiato i ribelli nel conflitto, ed ha avuto in passato un rapporto di collaborazione con la stessa Hts. Nell’ottobre del 2017, ad esempio, truppe turche entrarono nella provincia di Idlib “scortate” proprio da forze di Hts.

Nei giorni scorsi, tuttavia, il governo turco ha inserito Hts nella propria lista delle organizzazioni terroristiche, segnando un’inedita rottura con il gruppo. La mossa di Ankara segnala la possibilità che Turchia, Russia e Iran giungano a un compromesso, il quale potrebbe essere raggiunto nell’incontro che si tiene oggi a Teheran fra i tre Paesi.

Remarkable! Turkey, which knows HTS more than anyone else, designates it as a terror group and links it to AL QAEDA! https://t.co/F2A5qynYZ3

— Hassan Hassan (@hxhassan) 31 agosto 2018