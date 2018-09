Il sequestro dei 49 milioni di euro alla Lega. E poi i carabinieri che arrivano al Viminale per consegnare l’atto che ufficializza l’accusa da parte della Procura di Palermo di sequestro di persona aggravato dei migranti a bordo della Nave Diciotti. Per il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini sono i segnali che “qualcuno ha voglia di fermare Salvini, la Lega e la voglia di il cambiamento del popolo italiano. Non ci fermeranno”. E’ così che il ministro dell’Interno trasforma una decisione della magistratura in materiale da propaganda, ora che mancano poco più di sei mesi dalle elezioni europee. “Grazie ai magistrati, grazie al procuratore di Genova, grazie a tutti: mi date solo più forza” dice apertamente il segretario della Lega che in modo teatrale ha aperto la busta del tribunale di Palermo durante una diretta video su facebook. E’ una linea di scontro aperto, frontale con la magistratura che aveva ribadito in due interviste alla Stampa e al Corriere della Sera in cui paragonava il processo alla Lega (nel quale il sequestro è stato chiesto dai pm e poi confermato da tre tribunali): “E’ chiaro che cercano di metterci i bastoni fra le ruote”, “Si sta esagerando”, “Qualcuno non si rassegna al fatto che Salvini sia al governo”, fino a paragonare il sequestro dei fondi a qualcosa che accade “solo in Turchia”.

Il ministro dell’Interno si difende: “Non ce l’ho con nessuno, sono sereno nel mio ufficio e non mi ritengo né un sequestratore né un eversore”. Ma non solo. Nel suo video sui social Salvini infatti rientra di nuovo sul solco più berlusconiano di contrapposizione alla magistratura: “Qui c’è la certificazione che un organo dello Stato indaga un altro organo dello Stato, con la piccolissima differenza che questo organo dello Stato, pieno di difetti e di limiti, per carità, è stato eletto, altri non sono eletti da nessuno“. E chiama, come sempre, l’elettorato: “Questo ministro è stato eletto da voi, cioè a questo ministro voi avete chiesto di controllare i confini, di controllare i porti, di limitare gli sbarchi, di espellere i clandestini: me lo avete chiesto voi, quindi vi ritengo amici e complici, altri non sono eletti da nessuno – ha aggiunto esibendo l’avviso di garanzia – e non devono rispondere a nessuno”.

Ma anche come quelle sulle correnti all’interno della magistratura: “Correnti di destra, di sinistra in un ruolo come quello della magistratura – ha detto – non hanno senso, perché la magistratura emette sentenze, decide della colpevolezza e dell’innocenza”. “Apprezzo il lavoro dei tantissimi giudici che fanno obiettivamente, onestamente ed efficacemente il proprio lavoro di lotta alla corruzione, alla mafia, agli sprechi: giù il cappello. Capisco un pò meno quei pochissimi giudici che si proclamano di sinistra, così come li capirei poco se si proclamassero di destra, e in base a questa loro cultura politica e partitica emettono sentenze”. “Chi decide della vita altrui, della colpevolezza e dell’innocenza e si proclama di destra o di sinistra, secondo me perde di libertà e autorevolezza”.