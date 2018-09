200 minuti sulla Roma-Firenze per un guasto tra Settebagni e Capena. Autobus sostitutivi in mattinata tra Ciampino e Velletri. Ritardi fino a un'ora sull'alta velocità da Roma a Napoli

Giornata di forti disagi nei collegamenti ferroviari da e per Roma, a causa del maltempo che si è abbattuto nel mattino sull’Italia centrale. Ritardi fino a 200 minuti sull’Alta velocità Roma-Firenze, interrotta dalle 16 per un guasto alla linea elettrica di alimentazione fra Settebagni e Capena. A bordo del Frecciarossa 9540 partito da Napoli e diretto a Torino, rimasto fermo per ore tra Tiburtina e Settebagni, alle porte della Capitale, c’era anche il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi. “Dovevamo arrivare a Firenze alle 16:51 ma siamo fermi da ore – ha raccontato il governatore a telefono intorno alle 20 – hanno anche aperto le porte, qualcuno è sceso e si è incamminato nelle campagne”. “Mi pare ci sia una certa improvvisazione nel tentare di risolvere la situazione”, ha dichiarato Rossi. E su Twitter si moltiplicano gli interventi di passeggeri indignati.

Sarebbe utile cominciare anche a smettere di raccontare frottole ai passeggeri quando tutti i treni d’Italia sono in ritardo di 90 minuti e si dà la colpa al maltempo. I peggio ancora al gestore della linea come se non fosse la stessa società…#trenitalia #ferrovie — alessandra profumo (@alecprof) 7 settembre 2018

Ho 2 gg col mio ragazzo questo weekend (storia a distanza) a Verona e il treno è in ritardo almeno 158 min. Grazie #trenitalia #frecciarossa. Perso una serata intera. Arriverò forse mezzanotte? Weekend rovinato. — Jennifer Partridge (@Jenn_Partridge) 7 settembre 2018

Ripercussioni anche sulla linea che va da Orte a Fiumicino, con cancellazioni e limitazioni di percorso. Già dalla prima prima mattinata la circolazione risultava sospesa tra Ciampino e Velletri, per un problema agli impianti di circolazione. Nel tempo necessario a riparare il guasto, è stato attivato da Trenitalia un servizio di autobus sostitutivi. Situazione difficile anche sulla Roma-Napoli via Formia, dovuta a un guasto tra Cisterna di Latina e Pomezia. In questo caso, la circolazione è tornata gradualmente alla normalità nel primo pomeriggio.

Nemmeno l’Alta velocità è stata risparmiata: sempre sulla Roma-Napoli, a causa di un inconveniente alla linea elettrica di alimentazione tra Salone e Roma Prenestina, i convogli in viaggio hanno registrato forti ritardi fino a sessanta minuti a partire dalle 14.40 di questo pomeriggio. Solo attorno alle 17, dopo l’intervento dei tecnici della Rete Ferroviaria Italiana, la situazione ha iniziato a tornare progressivamente alla normalità.